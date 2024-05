Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen auf der B19 bei Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Um 17.30 Uhr war ein 61-jähriger VW-Fahrer auf der K3009 in Richtung B19 unterwegs. Beim Einbiegen auf die Bundesstraße kam es zum Unfall mit einem 19-Jährigen. Der kam mit seinem BMW von rechts und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 500 Euro, den am BMW auf 7.000 Euro.

