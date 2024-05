POL-BO: Falsche Wasserwerker stehlen Seniorin (87) aus Herne ihren Schmuck - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum sind am Mittwoch, 29. Mai, vier Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Bochumerin gegen 11.45 Uhr den für angrenzende Parkflächen freigegebenen Bereich der Baustelle auf der Bessemerstraße in Höhe der Kreuzung Bessemerstraße / Henriettenstraße und beabsichtigte in Richtung Alleestraße auf die Fahrbahn der Bessemerstraße ...

mehr