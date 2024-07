Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 314

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin stürzt und wird schwer verletzt (17.07.2024)

Blumberg - B 314 (ots)

Auf der Bundesstraße 314 ist am Mittwochabend, gegen 18 Uhr eine Motorradfahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 18-Jährige fuhr auf der B 314 bei der Ortschaften Randen in Richtung Waldshut. Auf der Strecke kam sie wegen eines Fahrfehlers auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. In der Folge verlor sie die Kontrolle über die Maschine und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Die junge Frau verletzte sich hierbei schwer. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

