Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen erlitt eine 57-Jährige am Sonntag bei Reichenbach.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr fuhr die 57-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Gemeindeverbindungsstraße von den Lauxhöfen in Richtung Donzdorfer Straße. An der Einmündung Donzdorfer Straße bog sie nach rechts ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-jährigen Autofahrerin. Die fuhr in der Donzdorfer Straße und kam aus Richtung Reichenbach. Die Autofahrerin konnte ihren VW Polo nicht mehr anhalten und fuhr der Radlerin in das Heck. Die Radfahrerin wurde über die Motorhaube und gegen die Frontscheibe geschleudert. Danach landete sie auf der Straße. Der getragene Fahrradhelm verhinderte schwerere Verletzungen. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

+++++++ 2226852 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell