Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- 16- jähriger Schüler wird von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Morgen, den 17.08.2023 gegen 07:55 Uhr, wurde ein 16- jähriger Schüler aus Dinslaken vor der Ernst- Barlach-Gesamtschule von einem Pkw angefahren. Der Pkw fuhr rückwärts in eine Einfahrt auf der Scharnhorststraße und traf dabei den 16- jährigen Schüler mit seiner Anhängerkupplung am Bein, sodass dieser stürzte. Der Schüler war zu Fuß mit mehreren anderen Schülern auf dem dortigen Gehweg unterwegs.

Die Fahrzeugführerin blieb zwar zunächst stehen, setzte dann aber ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen.

Der Schüler wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Fahrzeugführerin ist bislang lediglich bekannt, dass sie blonde Haare hatte.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und der Fahrzeugführerin und deren Pkw machen können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell