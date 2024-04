POL-COE: Olfen, Dreibogenbrücke/Gemeinsamer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt

Polizei Coesfeld

Ein Munitionsfund beschäftige Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt am Freitagnachmittag (26.04.) in Olfen. Ein Zeuge hatte den verdächtigen Gegenstand, der unterhalb der Dreibogenbrücke am Steverufer im Schlamm lag, gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um ungefährliche Überreste alter Kriegsmunition handelte. Aufgrund der ungünstigen Lage dauerte der Einsatz dennoch über mehrere Stunden an, ehe der Gegenstand durch die Feuerwehr geborgen und durch die Polizei sichergestellt werden konnte.

