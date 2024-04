Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Auffälliges Zeitungsinserat

Coesfeld (ots)

Bewohner aus Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl und Senden meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizei. Sie schilderten, dass sie auf ein Zeitungsinserat reagierten, in dem jemand angab, unter anderem Pelzmäntel, alte Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Abendgarderobe, Teppiche kaufen zu wollen. In allen Fällen erschien ein unbekannter Mann. Bei allen fragte er in der Folge aufdringlich nach Schmuck und Gold. Keine der Personen ließ sich darauf ein. Ein Zeuge schilderte, dass das Inserat in der Rubrik "Ankauf" mit der Überschrift "Daniel sucht" gestanden habe. In zwei Fällen beobachteten Zeugen, dass die vermeintlichen Käufer mit Autos anreisten, die ein WN-Kennzeichen haben. In einem Fall wurde das Auto als VW Golf beschrieben.

In der Vergangenheit waren Betrüger mit der Masche eines Zeitungsinserates erfolgreich.

Die Polizei bittet darum, bei sogenannten Haustürgeschäften vorsichtig zu sein.

- Holen Sie sich Unterstützung. - Beaufsichtigen Sie den "angeblichen Käufer", wenn er sich in ihrem Haus bzw. ihrer Wohnung aufhält. - Wie bereits beschrieben, kommen immer wieder Nachfragen bzgl. Schmuck und Wertgegenständen, die sich im Besitz befinden. Machen Sie hierzu keine Angaben und händigen sie auf keinen Fall Schmuck oder Wertgegenstände aus. - Informieren Sie Angehörige und Freunde über diese Masche. - Erstatten Sie Anzeige, falls sie Opfer eines Betrugs bzw. Diebstahls geworden sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell