POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Roten Renault Twingo gestreift und geflüchtet - rund 2.500 Euro Schaden (23./25.06.2024)

Donaueschingen (ots) - Am Dienstag hat es in Donaueschingen einen Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gegeben. Der 24-jährige E-Scooter-Fahrer war gegen 16:30 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus einem Grundstück auf die ...

