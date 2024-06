Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird bei Unfall verletzt (25.06.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Dienstag hat es in Donaueschingen einen Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gegeben. Der 24-jährige E-Scooter-Fahrer war gegen 16:30 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus einem Grundstück auf die Straße und musste dabei verkehrsbedingt auf dem Radweg halten. Der heranfahrende E-Scooter-Fahrer erkannte dies nach eigener Aussage zu spät und prallte seitlich gegen das Auto. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich leicht am Knie. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim E-Scooter ein falsches Kennzeichen und somit den fehlenden Versicherungsschutz fest. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

