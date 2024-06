Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Emmingen, Witthohsteige) Fahrer eines Kleinkraftrades bei Sturz auf der Witthohsteige verletzt

Tuttlingen - Emmingen, Witthohsteige (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Yamaha hat sich bei einem Sturz am Mittwochmorgen Verletzungen am Schlüsselbein zugezogen. Der Biker fuhr gegen 09.15 Uhr mit seiner Yamaha von Tuttlingen auf der Witthohsteige in Richtung Emmingen. Kurz vor dem Lohhof kam dem Fahrer des Kleinkraftrades im Bereich einer Kurve ein Auto entgegen. Der Biker erschrak, verlor die Kontrolle über die Yamaha und kam nach rechts von der Straße ab, wo er nach dem Durchfahren mehrere Sträucher in einem angrenzenden Graben stürzte. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Der mittlerweile eingetroffene Vater des Jugendlichen kümmerte sich mit anderen Helfern um das mit rund 2500 Euro beschädigte Kleinkraftrad.

