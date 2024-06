POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht blauen Renault Kangoo auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof auf (25.06.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots) - Ein unbekannter Mann hat eine Seniorin am Sonntagabend auf dem Blütenweg sexuell belästigt. Gegen 19.45 Uhr lief die 86-Jährige auf dem Feldweg in Richtung Sipplingen, als sie ein unbekannter Mann zunächst ansprach. Kurz darauf fasste er ihr plötzlich und unvermittelt an die Brust und das Gesäß. Nachdem die Frau daraufhin laut schrie, ...

mehr