Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen an der Ecke Schaffhauser Straße und Wilhelmstraße leicht verletzt worden. Kurz nach 06 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Citroen im verkehrsberuhigten Bereich auf der Schaffhauser Straße und wollte die kreuzende Wilhelmstraße überqueren. Hierbei übersah der Autofahrer den Mann auf dem Pedelec und es kam zur Kollision. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den leicht verletzten Radfahrer und brachte diesen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik. Am Pedelec entstand rund 500 Euro Sachschaden. Der Citroen blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell