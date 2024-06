Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Farbschmierereien am Hochbehälter im Gewann Breitwiesen - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstagabend, 20.06., bis Freitagmorgen, 21.06., an dem südlich von Aldingen im Gewann Breitwiesen gelegenen Hochbehälter großflächige Farbschmierereien angebracht und so Sachschaden für die Gemeinde Aldingen in Höhe von rund 2000 Euro angerichtet. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell