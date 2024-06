Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Binau: Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagmorgen wurde ein Fahrradfahrer bei Binau lebensgefährlich verletzt. Gegen 9.50 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Nissan auf der Bundesstraße 37 von Neckarelz kommend in Richtung Eberbach unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Binau-Siedlung abbiegen. Hier kollidierte er mit dem 57 Jahre alten Zweiradfahrer. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Der Fahrradfahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

