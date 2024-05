POL-PPRP: 1. Nachtragsmeldung: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Ludwigshafen (ots) - In der Schulz-Riederich-Straße wurde am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 23 Uhr, eine 36-jährige Autofahrerin kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen 'Drogenkonsum der Frau. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Amphetamin. Sie wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

