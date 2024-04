POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Betzdorf (ots) - Am 22.04.2024 ist es im Zeitraum 15:00 bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilhelmstraße in Betzdorf zu Beschädigungen an einem dort geparkten PKW gekommen, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Dem Schadensbild nach dürften die Beschädigungen durch den Anstoß eines Einkaufswagen entstanden sein. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise bitte an die ...

