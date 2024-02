Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf dem Dach im Graben

Tambach-Dietharz / LK Gotha (ots)

Am Freitag gegen 19:45 Uhr ging bei der Gothaer Polizei ein Anruf ein, in welchem mitgeteilt wurde, dass zwischen Tambach-Dietharz und Schmalkalden ein Fahrzeug im Straßengraben liegen soll. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie einen auf dem Dach liegenden Seat vor und eine Person, welche erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 2,45 Promille zu Tage. Der Unfallfahrer war eingangs einer leichten Linkskurve nach rechts auf die Bankette geraten und überschlug sich in der weiteren Folge. Er wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Am Fahrzeug des 35-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. (ri)

