Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge nach Handtaschendiebstahl gesucht

LPI Gotha (ots)

Eine 81-Jährige begab sich gestern, nach der Erledigung ihrer Bankgeschäfte in ihr in der Gerbergasse in Gotha geparktes Fahrzeug. Hier verwickelte eine bislang unbekannte männliche Person die Seniorin in ein Gespräch, öffnete in der weiteren Folge die hintere Fahrertür, entwendete die Handtasche der Frau und lief davon. Ein unbekannter männlicher Zeuge bemerkte dies offenbar, holte den Handtaschendieb zu Fuß ein, gelangte an die Tasche und übergab diese der 81 Jahre alten Frau. Die Polizei sucht den männlichen Zeugen, welcher offenbar einen größeren Pkw mit dem Kennzeichenfragment "IK" fuhr. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0048720/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell