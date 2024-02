Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nur Sachschaden- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich in der zurückliegenden Nacht, zwischen 19.45 Uhr und 03.25 Uhr auf ein Gelände einer Bäckerei in der Unterpörlitzer Straße und hebelten an einer Zugangstür. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursacht. Ob, der oder die Unbekannten in das Gebäudeinnere gelangten ist noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0049033/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell