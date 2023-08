Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fertigung von beschämenden Bildaufnahmen - Zeugengesuch

Frankfurt am Main; Heidelberg; Heppenheim (Bergstr); Bensheim (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 27-jährige Geschädigte aus Heidelberg bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main vorstellig und erstattete Strafanzeige.

Sie gab an, gegen 10:00 Uhr in der Regionalbahn 68 von Heidelberg Hbf nach Frankfurt am Main Hbf, zwischen den Haltepunkten Heppenheim (Bergstr.) und Bensheim, von einem unbekannten Täter ungefragt und in beschämender Weise gefilmt worden zu sein. Der Täter habe sein Mobiltelefon zwischen den Sitzen positioniert und demnach ihren Ausschnitt gefilmt. Als die 27-Jährige die Handlung bemerkte, verließ sie ihren Sitzplatz, ging an dem Täter vorbei und vernahm, dass das Video bereits über einen Online Messenger Dienst verbreitet wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main führt in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen und sucht Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können. Diese werden unter der Telefonnummer 069/130145- 1100 oder unter der E-Mailadresse bpoli.frankfurtm@polizei.bund.de entgegen genommen.

