LPI-GTH: E-Scooter entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein 52-jähriger Busfahrer befuhr gestern Abend die Mühlhäuser Chaussee in Richtung Hauptstraße. Beim Überfahren einer Baustellenabdeckung blieb der Bus im Baustellengraben hängen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, der Bus musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

