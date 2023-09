POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Vom Weg abgekommen

Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Freitagmorgen (08.09.2023, 06.00 Uhr) ein Motorradfahrer in Oelde schwer verletzt worden. Der 24-jährige Ahlener fuhr auf der Ennigerloher Straße, als er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Straße abkam und in einem Graben stürzte. Rettungskräfte brachten den jungen Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

