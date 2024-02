POL-EU: Entspannte Karnevalisten

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am heutigen Freitag (9. Februar) kam es gegen 4.57 Uhr zu einem Brand in der Produktionsstätte einer Bäckerei auf der Stotzheimer Straße in Euskirchen-Stotzheim. Das Feuer wurde von einer Nachbarin entdeckt, da diese von dem starken Rauchgeruch geweckt wurde. In der Produktionsstätte geriet aus bislang unbekannten Gründen eine Palette mit Mehl in Brand. Die Eingangstür des Gebäudes musste von der Feuerwehr aufgebrochen werden. Die ...

