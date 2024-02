LPI-GTH: Kollision

LPI Gotha (ots) - Eine 81-Jährige begab sich gestern, nach der Erledigung ihrer Bankgeschäfte in ihr in der Gerbergasse in Gotha geparktes Fahrzeug. Hier verwickelte eine bislang unbekannte männliche Person die Seniorin in ein Gespräch, öffnete in der weiteren Folge die hintere Fahrertür, entwendete die Handtasche der Frau und lief davon. Ein unbekannter männlicher Zeuge bemerkte dies offenbar, holte den ...

mehr