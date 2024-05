POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) - Eine 61-jährige Autofahrerin erfasste am 02.05.2024, gegen 14:20 Uhr, an der Abfahrt der B37 auf die K7 in Fahrtrichtung Wöllnerkreisel einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 29-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

