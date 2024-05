POL-PPRP: Vier Polizeikräfte bei Widerstand verletzt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstagabend (30.04.2024, 18 Uhr) und Donnerstagmorgen (02.05.2024, 10 Uhr) brachen bislang Unbekannte in einen geparkten LKW ein. Aus dem Laderaum stahlen sie Werkzeuge in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 8000 Euro. Der LKW stand zur Tatzeit in der Ludwig-Reichling-Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Auch in der ...

