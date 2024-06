Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Verkehrsschilder an Baustellen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Freitag, 21.06., bis Montag, 24.06., haben unbekannte Täter an den Baustellen in der Gehrenstraße und in der Industriestraße verschiedene Verkehrszeichen mitsamt der Haltestange gestohlen. Bei den Verkehrszeichen handelt es sich um zwei dreieckige Gefahrenzeichen Baustelle (Verkehrszeichen 123) sowie um ein rundes Verkehrszeichen Verbot für Fußgänger (Verkehrszeichen 259). Die entwendeten Verkehrszeichen mit den Haltestangen haben einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Verkehrszeichen nimmt die Polizei Wehingen, Tel.: 0 7426 1240, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell