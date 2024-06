Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit rund 6.000 Euro Schaden (25.06.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Oberndorfer Straße. Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Puma war auf der Freudenstädter Straße unterwegs um folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach rechts in die Oberndorfer Straße. In der Folge kollidierte der Mann mit einem vor Hausnummer 9 geparkten Ford Fiesta. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Autos auf je 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 53-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Den Führerschein musste der alkoholisierte Fahrer abgeben, sowie auch eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

