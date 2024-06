Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Bundesautobahn 57

Kleve - Goch (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei am Montagmittag, 24. Juni 2024 auf der Bundesautobahn 57 am ehemaligen Grenzübergang Goch / Gennep einen 39-jährigen Niederländer. Der Datenabgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass er mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Duisburg gesucht wird. Das Amtsgericht Duisburg-Hamborn hat ihn 2023 wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Der als Beifahrer reisende Mann konnte die ihm drohende Ersatzfreiheitsstrafe noch vor Ort durch Zahlung der fälligen Geldstrafe verhindern. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

