Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zweifach Gesuchte auf der Bundesstraße 54 festgenommen

Kleve - Gronau (ots)

Anlässlich der zur UEFA EURO 2024 temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der Grenze zu den Niederlanden kontrollierte die Bundespolizei bereits am Freitagvormittag, 21. Juni 2024 auf der Bundesstraße 54 am Pendlerparkplatz "Steinfurter Straße" eine 26-jährige Niederländerin. Der Datenabgleich ihrer Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass sie mit zwei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Münster gesucht wird. Beim ersten Strafbefehl hat das Amtsgericht Gronau die Frau zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro wegen vorsätzlichem Führen eines nicht versicherten Kraftfahrzeuges verurteilt. Der zweite Strafbefehl wurde ebenfalls durch das Amtsgericht Gronau erlassen. Hierbei ist sie zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro wegen Unterschlagung verurteilt worden. Die Reisende wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Polizeiwache Gronau gebracht. Auf der Polizeiwache zahlte die Frau den fälligen Geldbetrag in Höhe von 3000 Euro bei der Bundespolizei und konnte dadurch die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen abwenden.

