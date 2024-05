Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Nacht zum Sonntag geriet ein Lkw Peugeot Expert zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr in Brand. Der Lkw war in der Ernst-Böckel-Straße vor einem Wohnhaus abgestellt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0115392/2024 entgegen. (ah)

