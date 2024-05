Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beifahrerin verletzt bei Auffahrunfall auf B39

Speyer (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer mit seiner 56-jährigen Beifahrerin die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim und musste kurz vor der Ausfahrt Speyer-Zentrum aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Die Bremsung erkannte ein hinter ihnen fahrender 40-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf das PKW-Heck auf. Hierbei erlitt die Beifahrerin Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige sowie der 40-Jährige blieben unverletzt. Die Beamten verständigten die Feuerwehr und die Straßenmeisterei aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an den Unfallfahrzeugen. Der PKW des 40-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 13.000 Euro.

