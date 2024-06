Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Zwei verletzte Autofahrer bei Unfall auf der Landesstraße 409 (25.06.2024)

Sulz a.N. (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ist es auf der Landesstraße 409 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Autofahrer leicht verletzten. Ein 93-jähriger Fahrer eines VW Polo war auf der L 409 von Sulz kommend in Richtung Vöhringen unterwegs. Hierbei geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 41-Jährigen. Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Ein Rettungswagen brachte den 93-Jährigen in eine Klinik. Der Mercedesfahrer benötigte keine sofortige medizinische Behandlung. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell