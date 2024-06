Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Fahrradanhänger - Kind bei Unfall verletzt (25.06.2024)

Singen (ots)

Ein Kind in einem Fahrradanhänger ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Worblinger Straße/Steißlinger Straße verletzt worden. Ein 27-jähriger Mazdafahrer war auf der Worblinger Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs. An der Kreuzung zur Steißlinger Straße bog er nach links ab und erfasste dabei den Fahrradanhänger eines auf dem Radweg entgegenkommenden 41 Jahre alten Radfahrers. Durch den Aufprall riss der Hänger ab, wobei das 10-jährige Kind herausfiel. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte den 10-Jährigen, der keine schweren Verletzungen erlitt, vor Ort. An Zweirad und Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell