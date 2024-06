Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall auf der "Obere(n) Laube" verletzt (25.06.2024)

Konstanz (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat eine Rollerfahrerin bei einem Unfall auf der "Obere(n) Laube" am Dienstagmorgen. Eine 21-jährige fuhr mit ihrem Roller auf der Busspur in Richtung Schnetztor. Daneben war eine 60 Jahre alte Frau mit einem Smart in dieselbe Richtung unterwegs. An der Einmündung zum "Lutherplatz" bog die 60-Jährige nach rechts ab und touchierte die Zweiradfahrerin dabei mit dem Außenspiegel. In der Folge stürzte die 21-Jährige und verletze sich. Zur weiteren Untersuchung kam sie anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

