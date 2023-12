Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit LKW-Gespann

Weil der Fahrer eines Sattelzug-Gespanns beim Überholen nicht richtig aufpasste, kam es am Donnerstag zu einem Unfall eines weiteren LKW-Gespanns. Auf der A6 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Nürnberg holte gegen 14.25 Uhr ein bisher unbekannter Fahrer eines LKW-Gespanns zum Überholen aus. Nach dem Überholvorgang scherte der Fahrer zu früh wieder ein, weshalb der Fahrer dahinter in das Bankett des Straßenrands ausweichen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Bei diesem Ausweichmanöver prallte er jedoch gegen die Leitplanke des rechten Fahrstreifens, wobei er einige Elemente der Planke mit seinem LKW aus dem Boden riss. Zum Unfallverursacher und flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Daimler-LKW mit rotem KÜN-Händlerkennzeichen. Beim verunfallten LKW entstand ein Gesamtschaden von über 7.000EUR. Verletzt wurde niemand.

