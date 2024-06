Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rad verloren durch Manipulation - Polizei bittet um Hinweise (24.06.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Montag, gegen 13 Uhr, hat eine 46-Jährige auf der Dattenbergstraße während der Fahrt ihr linkes Vorderrad verloren. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass die sechs Radmuttern vorsätzlich gelockert wurden. Der weiße BMW war zuvor in der Carlo-Schmid-Straße geparkt. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 / 6010, ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell