Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6104, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall verletzt (24.06.2024)

Stockach (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Montagabend auf der Kreisstraße 6104 zwischen Winterspüren und Ursaul verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit einer Honda von Ursaul in Richtung Winterspüren. Zeitgleich fuhr ein 31 Jahre alter Mann mit einem Traktor mit angehängtem Heuwender in entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer Kuppe kurz hinter Ursaul begegneten sich die beiden Fahrzeuge. Aufgrund enger Fahrbahn wichen beide nach rechts aus. Dabei kam die Frau mit ihrem Motorrad neben die Fahrbahn, wo sie im Stehen zu Fall kam. Infolge des Sturzes erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell