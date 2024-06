Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter reißt Türgriff von grauem Ford Fiesta ab (24.06.2024)

Gottmadingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend ein auf der Johann-Georg-Fahr-Straße geparktes Auto mutwillig beschädigt. Gegen kurz vor Mitternacht hörte ein Anwohner ein lautes Knacken und das Zersplittern von Glas. Vom Fenster aus sah er daraufhin einen jungen Mann, der sich an einem im Hof des Gebäudes Nummer 2 abgestellten grauen Ford Fiesta zu schaffen machte, den Türgriff des Wagens abriss und in den Garten warf. Nachdem er ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte in Richtung Bahnhof.

Zu dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, schlank, dunkle, abstehende Haare. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem beigen, oder gelben Pullover.

Sachdienliche Hinweise auf seine Identität nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell