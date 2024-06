LPI-G: Keller aufgebrochen

Gera (ots) - Gera. In einem Modegeschäft in einem Einkaufszentrum in der Heinrichsstraße stellte ein Ladendetektiv am vergangenen Samstag (22.06.2024) einen 18-Jährigen (tunesisch) auf frischer Tat. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Kleidungsstücke im Wert von über hundert Euro aus dem Geschäft entwendete. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

