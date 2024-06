LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum von Samstag, 08.06.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 21.06.2024, 10:00 Uhr, scheiterte ein bislang Unbekannter beim Einbruch in das Fundbüro am Handwerkerhof in Gera. Der Täter hinterließ Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro und entkam unerkannt. Die Kripo Gera sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0160269/2024 nach Zeugen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr