Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck und Geld

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag war im Stadtteil Drewer mindestens ein Betrüger unterwegs. An zwei Wohnungen gab er sich als Wasserwerker aus und wurde auch herein gelassen. In einem Fall erbeutete er Bargeld und Schmuck.

Die Masche war in beiden Fällen gleich - und ist nicht neu: Ein Mann gab sich als Wasserwerker aus, gaukelte den älteren Damen an der Westfalenstraße und der Straße Birkenkamp vor, er müsse Leitungen reparieren und forderte die Frauen auf, das Wasser im Bad laufen zu lassen. Beide Seniorinnen ließen den vermeintlichen Handwerker daraufhin herein - und drehten Wasserhähne auf.

Eine der Frauen wurde skeptisch als sie bemerkte, dass sich der Mann in der Wohnung "umsah". Sie schickte ihn daraufhin weg. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Auf der Westfalenstraße hat der Betrüger dagegen Beute gemacht - er verschwand mit Bargeld und Schmuck, nachdem er die Wohnung durchsucht hatte.

Es ist davon auszugehen, dass beide Fälle zusammenhängen. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist unklar. Die Beschreibungen gehen auseinander. In einem Fall wird der Mann wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, dunkler Bart, dunkle Bekleidung. Die andere Frau beschrieb den Mann als "jung" und "ohne Bart".

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Um sich vor Betrügern zu schützen: Lassen Sie grundsätzlich keine fremden Personen ins Haus oder in die Wohnung. Das gilt auch für Handwerker, die sich nicht selbst gerufen haben oder die nicht von der Hausverwaltung etc. offiziell angekündigt wurden. Mehr zum Thema Betrug finden Sie auch hier zum Nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

