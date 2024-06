Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Spaichinger Straße ereignet hat, ist ein 63-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem VW Golf auf der Spaichinger Straße in Richtung Bundesstraße 14. Kurz nach dem Überqueren der Prim wollte der Autofahrer nach rechts auf einen Schotterparkplatz abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der auf dem parallel zur Spaichinger Straße verlaufenden Radweg unterwegs war. Bei einem folgenden Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Golf und dem Fahrrad entstand Sachschaden von über 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell