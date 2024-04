Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 mit Vollsperrung - Abschlussmeldung

Wismar (ots)

Abschlussmeldung zur Pressemitteilung: https://t1p.de/ze94x Am heutigen Donnerstag, 25.04.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Unfall auf der BAB14, Höhe Jesendorf in Fahrtrichtung Schwerin, weshalb beide Fahrbahnrichtungen zeitweise und in Fahrtrichtung Wismar bis 18:00 Uhr voll gesperrt waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte ein Reifenplatzer an der Fahrzeugkombination zu dem Unfall. Durch diesen Reifenplatzer verlor der 32-jährige Fahrer des LKW die Lenkgewalt über sein Fahrzeug, rutschte an der Mittelschutzplanke etwa 60m entlang und kippte anschließend auf die Mittelschutzplanke. Die Fahrzeugkombination verlor einen Teil seiner Ladung (Kartoffeln) und Betriebsstoffe liefen aus. Der 32-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Wismar gebracht. Bei der Überprüfung des Fahrers hinsichtlich seiner Fahrtauglichkeit gab es keine Auffälligkeiten. Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 90.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

