Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Radladers und Beschädigung einer Agrarhalle in Kalkhorst - Landkreis Nordwestmecklenburg

Kalkhorst (ots)

Am 23.04.2024 erhielt die Polizei gegen 18:43 Uhr Kenntnis über den Brand eines in einer Agrarhalle abgestellten Radladers in Kalkhorst. Bereits auf der Anfahrt konnten die Funkwagen eine erhebliche Rauchentwicklung feststellen. Umgehend wurde eine Warnmeldung über den Verkehrswarndienst herausgegeben, dass Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch an einem zuvor genutzten und anschließend in einer Agrarhalle abgestellten Radlader. In der Agrarhalle waren neben der Technik auch Tiere und Stroh untergebracht. Die Tiere (Rinder/Kühe) wurden rechtzeitig aus der Halle herausgeholt. Durch den Brand des Radladers wurde das darüber liegende Hallendach beschädigt und ist ersten Einschätzungen nach einsturzgefährdet. Derzeit wird die Schadenshöhe auf 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwillige Feuerwehren aus Kalkhorst, Harkensee, Dassow, Klütz, Boltenhagen, Elmenhorst und Hohenkirchen mit 68 Kameraden im Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt. Ein Brandursachenermittler wird am heutigen Mittwoch am Brandort zum Einsatz kommen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

