Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger auf der B104 bei Rampe

Rampe (ots)

Am Dienstag, dem 23.04.2024, gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der B 104 zwischen den Ortschaften Rampe und Cambs ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat ein 17-jähriger Fußgänger hinter einem Baum auf die Fahrbahn hervor und wurde vom 41-jährigen PKW-Fahrer erfasst. In der weiteren Folge verletzte sich der Fußgänger schwer. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde dieser durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Schwerin verbracht. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zur Unfallrekonstruktion zum Einsatz. Dazu wurde die Bundesstraße 104 zeitweise voll gesperrt. Polizeilich wird der Unfallschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. gefertigt: Steven Ziehl Polizeioberkommissar Dienstgruppenleiter Polizeirevier Sternberg verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

