POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Hagenow (ots) - Am 20.04.2024 gegen 22:15 Uhr lauerten drei unbekannte Tatverdächtige drei deutschen Männern im Alter von 18, 19 und 20 Jahren am Bahnhof "Hagenow Land" auf und griffen diese an. Dabei brachten sie einen Geschädigten mittels Faustschlag zu Boden und wirkten im weiteren Verlauf mit mehreren Tritten auf diesen ein. Ein weiterer Geschädigter wurde durch einen Faustschlag an der Nase verletzt. Der dritte ...

