Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub von Bargeld durch unbekannte Tatverdächtige

Hagenow (ots)

Am 20.04.2024 gegen 22:15 Uhr lauerten drei unbekannte Tatverdächtige drei deutschen Männern im Alter von 18, 19 und 20 Jahren am Bahnhof "Hagenow Land" auf und griffen diese an. Dabei brachten sie einen Geschädigten mittels Faustschlag zu Boden und wirkten im weiteren Verlauf mit mehreren Tritten auf diesen ein. Ein weiterer Geschädigter wurde durch einen Faustschlag an der Nase verletzt. Der dritte Geschädigte blieb unverletzt. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde das Portemonnaie eines Geschädigten entwendet. Später konnte es wieder aufgefunden werden. Es fehlten nun jedoch 250 Euro Bargeld. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter. Vor Ort kam der Kriminaldauerdienst Ludwigslust zur Spurensicherung zum Einsatz. Es wurde ein Strafverfahren wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hagenow unter 03883-6310, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

