Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung zweier Gruppen in Rostock - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots)

Am Freitagabend des 19.04.2024 gegen 21:30 Uhr meldeten mehrere Hinweisgeber eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen im Bereich des Doberaner Platzes / der Niklotstraße in Rostock. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dabei zwei 17 und 18 Jahre alte deutsche Geschädigte verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Uniklinikum gebracht. Trotz des sofortigen Entsendens mehrerer Funkwagen konnte die Tätergruppe nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Die Hintergründe des Übergriffs sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Beteiligten in den Gruppen deutscher Nationalität. Hinweise zu den möglichen Tätern oder der Tat nehmen die Polizei in Rostock unter der TelNr.: 0381-49160 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell