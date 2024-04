POL-HRO: Unfall auf der BAB 19

Linstow (ots) - Am 19.04.2024 gegen 16:13 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der 44-jährige Fahrer eines PKW BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach, durchbrach ...

mehr